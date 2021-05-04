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Bilecik'e 13 milyon 733 bin lira destek Bilecik Vali Bilal Şentürk; "Köylerimizin mera ıslahı amacı 6 adet gölet yapıldı" "Antalya, Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunmanın pazarlama ve tanıtım anlamında avantajını değerlendirmiş olacağız"

İHA

Bilecik'e 13 milyon 733 bin lira destek Bilecik Vali Bilal Şentürk; "Köylerimizin mera ıslahı amacı 6 adet gölet yapıldı" "Antalya, Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunmanın pazarlama ve tanıtım anlamında avantajını değerlendirmiş olacağız"

Bilecik Vali Bilal Şentürk, yenilik ve verimlilik, sanayi altyapısının geliştirilmesi, kırsalda ekonomik kalkınma fırsatları alanlarında ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik yürütülen Teknik Destek Programında 8 projeye 13 milyon 733 bin lira destek sağlandığını açıkladı.
Vali Şentürk, bir kalkınma ajansının proje finansman destekleri ile eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkanları açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturduğunu ifade ederek, "Desteklenen projeler bölgesel kalkınmaya hız kazandıracaktır. İlimizde faaliyet gösteren sivil toplumu güçlendirmek, yerel ve kırsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla teknik destek sağlanmaktadır. Bu sağlanan mali destek ilimiz için önemli'' dedi.

"Köylerimizin mera ıslahı amacı 6 adet gölet yapıldı"
Kalkınma ajansının geçmişte de Bilecik'e önemli destekleri olduğu anlatan Vali Şentürk, "En son sağlanan proje destekleriyle hem organize sanayi bölgelerimizde yeni yatırımcılarımız için ihtiyaç duyulacak alt yapı eksikliklerini gidermiş olacağız, hem de tarımsal üretim kapasitelerimizin geliştirilmesi, tarımsal ürünlerimizin katma değerlerinin ziyadeleştirilmesi, işlenmesinin sağlanmasıyla ekonomik yansımalarının artırılması sağlanmış olacaktır. Osmaneli ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda özel idare, DSİ, kaymakamlık ve belediye ve köylerimizin katkıları İle mera ıslahı amacı 6 adet gölet yapıldı. Bu göletlerden sulama amaçlı da yararlanabilmek üzere güneşten elektrik üretilecek bir yapı oluşturacağız. Önemli bir alanın uygun maliyetlerle sulanması ve tarımsal üretimin arttırılması sağlanmış olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Antalya, Ankaraİstanbul yolu üzerinde bulunmanın avantajını değerlendirmiş olacağız"
Vali Şentürk açıklamasının devamında, "Önemli bir üreticisi olduğumuz ve son iki yılda İl Özel İdaremizin destekleriyle 3 bin üreticimize dağıttığımız 335 bin ceviz fidanının yetişmesiyle de daha da artacak ceviz ürünümüzün kabuğundan ayrılarak, daha yüksek bedelle değerlendirilebilmesi sağlanacaktır. Yine önemli üreticisi olduğumuz ayçiçeği başta olmak üzere farklı ürünlerin seleksiyonlarının yapılacağı Yenipazar ilçemizdeki projeyle de artı değer ortaya çıkarken, Küplü köyünde planladığımız ve bölgedeki tüm köylerimizin tarımsal ve ekonomik değer taşıyan ürünlerinin satışının gerçekleşeceği bir mekanın düzenlenmesi ile Antalya, Ankaraİstanbul yolu üzerinde bulunmanın pazarlama ve tanıtım anlamında avantajını değerlendirmiş olacağız. Milli eğitim müdürlüğünüzün projesi ile de teknolojiyi takip edip kullanabilen gençlerin yetişmesine ortam hazırlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"3D animasyon, kodlama ve yazılım eğitimlerin faydalanabileceği bir merkez kurulacak"
Vali Şentürk, Bilecik'e 3D animasyon, kodlama ve yazılım eğitimlerin faydalanabileceği bir merkez kurulacağını söyleyerek, "Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve bir kalkınma ajansı tarafından desteklenen ''Geleceği Tasarım ve Üretim ile Aydınlatan Gençler'' projesi ile tüm öğrenciler, 3D animasyon, kodlama ve yazılım eğitimlerin faydalanabileceği bir merkez kurulacak. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 2. Organize Sanayi Bölgesince (OSB) 'Yatırım Şartlarını İyileştirmeye Yönelik Altyapının Güçlendirilmesi' amacıyla hazırlanan projede, 2. OSB içerisinde bulunan 48 parselin, elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon altyapı eksikleri tamamlanacak. Ayrıca, 'Söğüt OSB'nin su altyapı sistemlerinin kurulması' ile 'Pazaryeri OSB'nin altyapısı tamamlanıyor, yatırımlar katlanıyor', projelerinin kalkınma ajansı tarafından desteklenecek. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Bilecik'ten sunulan 4 proje teknik destek almaya hak kazandı. İl Özel İdaresince 'Kırsal kalkınmada emeğin ürüne, ürünün değere dönüşümü' projesi ile bölgede cennet hurması başta olmak üzere yoğunlukla yetişen meyve ve sebzelerin kurutularak paketlenmesi, teşhir ünitelerinde satışlarının gerçekleştirilmesi amacıyla tesis kurulacak. Bölgede aktif olarak faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneği, Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği, Küplü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ile diğer üretici derneklerine ait yöresel ürünlerin satışı amaçlanmaktadır. Proje ile derneklerin tek bir yapı altında birleşmesi, üretim ve satışın kurulacak kooperatif bünyesinde ele alınarak sürdürülebilirliği hedeflenmektedir" dedi.

"Ceviz soyma ve kurutma tesisi kurulacak"
Vali Şentürk, son olarak, ilçelere yapılacak yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Osmaneli Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, Osmaneli Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ''Osmaneli yaylaları sulanıyor, tarımsal üretim katlanıyor'' projesi ile güneş enerji santrali kurularak, Osmaneli ilçesine bağlı Adliye, Boyunkaya, Hisarcık ve Sarıyazı köylerinde tahsisli toplam 2 bin 149 dekarlık mera arazisinin sulanması hedeflenmektedir. Yenipazar Ziraat Odası ve İl Özel İdaresinin proje ortaklığında Yenipazar ve köyleri taneli ürünler ayıklama ve boylama makine sistemi ve Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Gölpazarı Belediye Başkanlığının 'Ceviz işleme ve kurutma tesisi' projesi ile ceviz soyma ve kurutma tesisi kurularak, kurutma ve soyma makineleri ile ara konveyör sistemleri temin edilecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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