Zabıta Müdürlüğünden HES kodu denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kurulan pazar alanında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yapıldı.

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla birçok başlıkta denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri 17 günlük tam kapanma döneminde çalışan başta inşaat işçileri olmak üzere bu dönemde tüm çalışanlara maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunarak, HES kodu denetimleri yaptı. Ekipler ayrıca çalışanlara herhangi bir olumsuzlukta 'Alo Zabıta' hattı 153 arayarak, bildirmeleri istedi.

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