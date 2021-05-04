Pazaryeri sokakları sessizliğe büründü

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle ilçe sokakları sessizliğe büründü.

Pazaryeri’nde cadde ve sokaklarda kısıtlama öncesinde oluşan vatandaş yoğunluğunun, ilçe halkının kurallarla uyması neticesinde bugünlerde yerini sessizlik aldı. İlçede sadece temel ihtiyaçların karşılandığı işyerleri açık bulunurken vatandaşlar sadece bakkal ihtiyaçları için evinden dışarı çıkıyor.

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