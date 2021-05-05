Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik'te haftalık vaka sayısında yüzde 40'lik düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2430 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik'in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 310,45'e düştü. Bu rakam geçen hafta 525,79 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.