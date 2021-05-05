'Dur' ihtiyarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktı Şahıs tutuklanırken, toplam 6 bin 279 TL cezai işlem de uygulandı

Bilecik'te trafik polislerinin 'Dur' ihtiyarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ayrıca toplam 6 bin 279 TL cezai işlem de uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında D650 karayolu üzerinde 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 11 AJ 821 plaka otomobil ekiplerin kontrollü şekilde takibi sonucu durduruldu. Takip sırasında araç içinde bir şeyler atan sürücüsü T.O. hemen gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde sürücü araç içinde yol kenarına atmış olduğu şeyin kağıda sarılı 100,5 gram metamfetamin, 0,4 gram esrar olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan T.O. isimli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 4 bin 50 TL, trafik yönünden 2 bin 229 TL olmak üzere toplam 6 bin 279 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.