Bilecik´te bozayılar fotokapanla görüntülendi



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri ormanlık alanlara kurdukları fotokapanlarla bölgede ender rastlanan bozayıları görüntüledi.

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, kent merkezi ile ilçelerdeki ormanlık alanlara kurduğu 20 fotokapanla yaban hayvanları hakkında bilgi topluyor. Kentteki yaban hayvanları ve beslenmelerini fotokapanlar sayesinde izlediklerini ifade eden topluluk üyesi Tuncay Erik, bu sayede ender rastlanan bozayıları da doğal yaşam alanlarında görüntülediklerini söyledi. Erik, "Türkiye'nin her ilinden doğasever arkadaşımız ile birlikte doğadaki yaban hayvanlarını izliyoruz. Ormanlık alanlara kurduğumuz fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarını tanıma fırsatı bulup grubumuzda bu görüntüler sayesinde başkalarının da tanımasına imkan veriyoruz. Son olarak fotokapanımıza yakalanan bir bozayının su birikintisinden su içtiği anlar ve doğal yaşamı fotokapana yansıdı. Bozayılar bizim bölgemizde ender olarak bulunuyor. Bu açıdan görüntülenmesi önemli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-05-05 17:09:43



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