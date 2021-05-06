Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan köprülü kavşakta incelemeler bulundu.

Bilecik ile Bozüyük arasındaki D650 karayolu üzerinde bulunan BilecikEskişehir ve Bilecikİstanbul yol ayrımına yapılacak olan "Köprülü Kavşak Projesi" yapım çalışmalarına 20 Ocak 2021 günü başlarken yol trafiğe kapatılmıştı. Yapımına hızla devam eden kavşakta Vali Bilal Şentürk, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şentürk, kavşağın tamamlandığında kenttin şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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