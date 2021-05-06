'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler dağıtıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri şehirler arası yolculuk yapan araçlar üzerinde yaptıkları denetimlerde sürücülere ve vatandaşlara 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler dağıttı.

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan açıklamada, "Trafik düzeni ve güvenliği bakımından, karayollarını kullanan vatandaşlarımızın, trafik kurallarına uymaları yönündeki farkındalığının sağlanması, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarının arttırılması amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü bu günü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır.Bu çerçevede, 0107 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenmekte olan Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinin, Covid19 salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesi amacıyla vali yardımcımız başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımlarıyla oluşturulan Karayolu Trafik Güvenliği Tertip Komitesi tarafından bir takım kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler ilimiz ve ilçelerimizde ki yaya ve araç trafiğinin bulunduğu yerler öncelikli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının girişleri ile terminallere, akıllı duraklara ve billboardlara asılmıştır. Ayrıca, sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurulmak suretiyle, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, dikkat ve algıyı azaltmakta olan cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirilmesi ve emniyet kemeri takmanın önemine yönelik uyarıcı sticker ve broşürler, şehir giriş çıkışları ve Bölge Trafik güzergâhlarımız ile İlimiz genelinde trafik ekiplerimizce yapılan tüm denetimlerde, yol kullanıcılarına dağıtılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.

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