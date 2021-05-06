Pazaryerili gencin hazırladığı projeye TÜBİTAK’tan destek geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ve okuduğu üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitiren Ahmet Karadağ'ın hazırladığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Bursa Teknik Üniversitesinde Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği öğrenimi geçtiğimiz yıl birincilikle bitiren ve yüksek lisans yapan Pazaryerili Ahmet Karadağ ile arkadaşı Muhammed Yusuf Öztaş, hazırladıkları projeyi TÜBİTAK'a sundular. İkili membran reaktörde yakıt biyokatkı maddesinin üretimi üzerine yazmış oldukları proje, TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.