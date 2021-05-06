AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen istifa etti

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, görevinden istifa etti.

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, uzun zamandır hizmet ettiği partide işlerinin yoğunluğu ve yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı. Özen, yaptığı açıklamada, "Değerli Ak Parti ailem ve kıymetli hemşerilerim, kurulduğu ilk yıllardan günümüze kadar uzanan bu kutlu yolda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bıkmadan, yorulmadan uzun yıllar görev aldım. Gençlik kolları başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimin ardından ilçe başkanı olarak görevimi ifa etmekten ve bu ailenin bir ferdi olmaktan hep gurur duydum. Görev aldığım yıllar boyunca meşakkatli ve bir o kadar da güzel günler geçirdik. Son yerel seçimlerde de yapılamaz denileni yapıp her daim yanımda ve arkamda duran dava arkadaşlarımla ilçemizi Ak belediyecilik ile tanıştırdık. Ancak hem partimize hem de ilçemize taze kan gerek diyerek ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle ilçe başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk görev yıllarımdan itibaren hep yanımda olan başta aileme, zorlu süreçlerde desteklerini eksik etmeyen ve her ne şartta olursa olsun benimle birlikte dimdik davasının arkasında duran tüm dava dostlarıma teşekkür ederim. Beşeriz şaşarız elbet hata da yaparız. Görev yaptığım yıllar içinde yapmış olduğum hatalardan affınıza sığınıyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana da eğer varsa helal olsun hakkım" dedi.

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