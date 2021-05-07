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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 günlük tam kapanma yanlış beslenmeye dikkat

İHA

Diyetisyen Dilara Uzel, 17 günlük tam kapanma döneminde yanlış beslenme alışkanlıkları obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riskini arttırdığını anlatarak, "Yanlış beslenme alışkanlıkları obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar obezitenin Covıd' e karşı risk faktörü olabileceğini göstermiştir" dedi.

17 günlük tam kapanma yanlış beslenmeye dikkat

Diyetisyen Dilara Uzel, 17 günlük tam kapanma döneminde yanlış beslenme alışkanlıkları obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riskini arttırdığını anlatarak, "Yanlış beslenme alışkanlıkları obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar obezitenin Covıd’ e karşı risk faktörü olabileceğini göstermiştir" dedi.
Diyetisyen Dilara Uzel, 1 yılı aşkın süredir hayatımızda olan korona virüs hastalığı sağlığımızı tehdit eden ve yaşam kalitemizi düşüren bir hastalık olduğunu söyledi. Ramazan’ın gelmesi ve son olarak yaşadığımız 17 günlük tam kapanmayla birlikte rutinlerin iyice değiştiğini anlatan Uzel, sözlerine şöyle devam etti;
"Evde kalmanın sonucu olarak fiziksel aktivite seviyemiz azaldı, dışarı çıkmayı azaltmak amacıyla yiyecek stokladık, belki de yaşanılan zorluklar, korku, stres gibi psikolojik faktörlerden kaynaklı olarak enerji alımımız arttı ve farklı beslenme alışkanlıkları kazandık. Yanlış beslenme alışkanlıkları obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar obezitenin Covıd’e karşı risk faktörü olabileceğini göstermiştir. Bu dönemde hepimiz en önemli şeyin sağlık olduğunu bir kez daha hatırladık. Sağlığımızı korumak için gerekli olan da güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak. Güçlü bir bağışıklık sistemi için tek bir gıdaya veya takviyeye yönelmekten ziyade yapmamız gereken şey yeterli ve dengeli beslenmekten geçmektedir. Ramazan ayıyla birlikte öğün saatlerimizin ve menülerimizin değiştiği şu günler için size bazı önerilerim var. Ramazan ayında veya diğer aylarda yemeklerimizi farkındalıkla yiyelim. Ne yediğimizi görelim, tadının, kokusunun farkına varalım, yavaş ve iyi çiğneyerek yiyelim. Böylece açlıktokluk sinyallerimizi dinleyebilecek ve ihtiyacımızdan fazlasını tüketmenin önüne geçeceğiz. Ramazan’da kabızlığı önlemek için yeterli miktarda su ve lif alımını sağlayalım. Sebzeler, kuruyemişler, yeterli miktarda kaliteli karbonhidrat kaynaklarını tüketmeye çalışalım. Salatalarımıza chia, öğütülmüş keten tohumu ekleyerek lif alımımızı arttırabiliriz. Mevsimine uygun ve çeşitli beslenelim. Sebze, meyve tüketimini ön planda tutalım. Haftada en az 2 defa balık tüketelim. Taze balık bulamıyorsak dondurmuş balık veya ton balığı tüketebiliriz. İftardan 1 saat sonra ev içerisinde basit egzersizler yapalım. Kan şekerini hızlı yükselten şeker, şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz undan yapılmış gıdalar, kızarmalar, fast food, işlenmiş et ürünleri, paketli gıdaların tüketimini sınırlayalım. Sağlıklı yemek tabağına göre tabağın yarısı sebze ve meyvelerden, çeyreği yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar) diğer çeyreği ise tam tahıl ürünlerinden oluşmalıdır. Sağlıklı tabağımızın yanında süt grubundan yoğurt, ayran bulunduralım."

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