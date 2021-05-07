İl Müdürü Bircan'ın Hıdrellez mesajı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Hıdrellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bircan mesajında, "Tüm Türk Dünyası bu güzel günü bir festival bir bayram havasında kutlar. Doğanın yeşilin ve her tonuna büründüğü toprağın, suyun ve havanın ve en önemlisi de kalplerin ısındığı Hıdrellez, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken en önemli miraslarımızdan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın ve güzel günlerin müjdecisi olan Hıdrellez Günü’nün, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyor" ifadelerine yer verdi.

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