Sokak hayvanları jandarmaya emanet

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Bilecik'te aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından besleniyor.

Bilecik'te İçişleri Bakanlığının korana virüsle mücadele tedbirlerinin ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince besleniyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bulundukları noktalar tespit edilen sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakılıyor. Jandarma ekipleri, devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle elleriyle besliyor. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekipleri, kısıtlama boyunca sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürecek.

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