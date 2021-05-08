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Pazarda yoğunluk yaşanınca vatandaşlar içeri 20’şerli gruplar halinde alındı Bilecik’te 2 farklı noktada kurulan pazarlardan birinde yoğunluk, diğerinde ise sessizlik hâkimdi

İHA

Bilecik'te 2 farklı noktada halk pazarları yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri alınarak açılırken, birinde yoğunluk yaşanırken, birinde ise sessizlik hâkimdi. Yoğunluk yaşanan kapalı pazarda vatandaşlar içeri 20'şerli gruplar halinde alındı.

Pazarda yoğunluk yaşanınca vatandaşlar içeri 20’şerli gruplar halinde alındı Bilecik’te 2 farklı noktada kurulan pazarlardan birinde yoğunluk, diğerinde ise sessizlik hâkimdi

Bilecik'te 2 farklı noktada halk pazarları yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri alınarak açılırken, birinde yoğunluk yaşanırken, birinde ise sessizlik hâkimdi. Yoğunluk yaşanan kapalı pazarda vatandaşlar içeri 20’şerli gruplar halinde alındı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.0017.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibarıyla hareketlilik yaşandı. Bilecik’te her hafta pazartesi günü kurulan kapalı Pazar ile her hafta Pazar günü kurulan pazar pazarı vatandaşlarının hizmetine sunuldu. Pazar pazarında hareketlilik yaşanmazken, kapalı pazara vatandalar akın etti. Yaşanan yoğunluk sonrasında zabıta ve polis ekipleri Pazar girişine kurdukları noktadan vatandaşları içeri 20’şerli gruplar halinde aldı. Zabıta ve polis ekipleri pazar içerisinde kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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