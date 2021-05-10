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Dışarı çıkamayan öğrencinin yardımına belediye yetişti Ev ödevi çıktıları ile kırtasiye malzemelerini alamayan öğrencinin isteği anında yerinde geldi

İHA

Dışarı çıkamayan öğrencinin yardımına belediye yetişti Ev ödevi çıktıları ile kırtasiye malzemelerini alamayan öğrencinin isteği anında yerinde geldi

Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazası çalışanları, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ev ödevi çıktıları ile kırtasiye malzemelerini alamayan öğrenciyi evinde ziyaret ederek gerekli malzemeleri teslim etti.
Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadığı gibi öğrencilerin de ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin ediyor. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan, yaptıkları çalışma hakkında verdiği bilgide şunları söyledi:
‘’Bilindiği üzere vatandaşlarımız 17 günlük bir kapanmanın içindeler. Bilecik Belediyesi ilgili birçok birim çalışanı görev başında olduğu gibi biz de Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bu zor günlerde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak gerek gıda yardımları, gerek yaşlı kişilerin evine yemek, ilaç ve benzeri ihtiyaç duydukları malzemeleri götürmek gibi faaliyetlerimiz oluyor. Bugün de velisinin bize ulaştığı bir öğrencimizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini Güzel Market Dayanışma Mağazamızdan aldık, daha sonra internetten alınması gereken çıktılarla birlikte öğrenciyi evinde ziyaret ederek, teslim ettik. Öğrencimiz ve ailesi çok mutlu oldular. Yaptığımız bu güzel çalışmalardan dolayı mutlu oluyoruz. Dün de bir öğrencimizin velisi arayarak, oğlunun doğum günü olduğunu söyledi. Biz de pasta alarak, çocuğumuzu evinde ziyaret ettik ve doğum gününü kutladık. Amacımız zor günler yaşadığımız bu süreci daha kolay atlatmaktır’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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