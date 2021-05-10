Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, köylerin alt yapım sorunlarını gidermek amacıyla 15 milyon 746 bin TL ödeneğin tahsis edildiğini duyurdu.

Yağcı, yaptığı açıklamada, "Köylerimizin alt yapı sorunlarını gidermek amacıyla 2021 yılı Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayları ile 15 milyon 746 bin 392 TL tahsis edilmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ödenek köylerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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