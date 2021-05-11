Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir buçuk asırlık Ramazan topu geleneği ses bombası ile yaşatılıyor Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın: "Ramazan topunu patlatma kültürünü günümüz koşullarına uyarlayarak, ses bombası ile tekrar yaşatmak istedik" "Vatandaşlarımız, şehrimizin hakim noktasındaki Kırklar tepesinden patlatılan top ile birlikte iftarlarını açmış oluyor" Ramazan ayı boyunca ses bombasını her akşam patlatan Mehmet Gezer: "Bu işi bir karşılık olmadan yapıyorum"

İHA

Bir buçuk asırlık Ramazan topu geleneği ses bombası ile yaşatılıyor Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın: "Ramazan topunu patlatma kültürünü günümüz koşullarına uyarlayarak, ses bombası ile tekrar yaşatmak istedik" "Vatandaşlarımız, şehrimizin hakim noktasındaki Kırklar tepesinden patlatılan top ile birlikte iftarlarını açmış oluyor" Ramazan ayı boyunca ses bombasını her akşam patlatan Mehmet Gezer: "Bu işi bir karşılık olmadan yapıyorum"

Bilecik Belediyesi tarafından bir buçuk asırlık gelenek olan Ramazan topu kültürü, şehrin hakim tepesinde patlatılan ses bombasıyla bu yıl da yaşatıldı.
Eski Ramazan günlerini anımsatmak ve yüzyıllardır süren gelenekleri hatırlatmak amacıyla Ramazan ayı boyunca şehrin hakim noktalarından biri olan Kırklar tepesinde de bu Ramazan boyunca ses bombası patlatıldı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, topun patlatıldığı alana giderek, çocuklara şeker ve çikolata ikram etti.

"Ramazan topunu patlatma kültürünü günümüz koşullarına uyarlayarak, ses bombası ile tekrar yaşatmak istedik"
Bilecik Belediyesi tarafından yaşatılan gelenek hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Algın, yüzyıllardır süregelen bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ve bunun için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:
‘’Bilecik Belediyesi olarak çalışmalarımız kapsamında paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi ramazan ayının güzel geleneklerini de yaşatmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıl, eski ramazanları hatırlatma ve yaşatma adına ramazan şenlikleri hazırlamıştık. Ancak maalesef salgın nedeniyle iki yıldır yapamıyoruz. Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde yaklaşık bir buçuk asırlık bir gelenek olan ramazan topunu patlatma kültürünü günümüz koşullarına uyarlayarak, ses bombası ile tekrar yaşatmak istedik. Vatandaşlarımız, şehrimizin hakim noktasındaki Kırklar tepesinden patlatılan top ile birlikte iftarlarını açmış oluyor. Biz de böyle güzel bir geleneği yaşattığımız için çok mutluyuz."
Mahalle sakinleri de yüzyıllardır gerçekleştirilen geleneğin kendi mahallelerinde yaşatılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Bu işi bir karşılık olmadan yapıyorum"
Ramazan ayı boyunca ses bombasını her akşam patlatan Mehmet Gezer ise ramazan topu patlatma işini severek yaptığını belirterek, "Bu işi bir karşılık olmadan yapıyorum. Amacım vatandaşımıza iftarı duyurmaktır. Ramazan topunun sesini günümüzde ses bombası ile duyuruyoruz. Her akşam buraya gelip ses bombasını patlatıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
Sokak hayvanları için kenttin dört bir noktasına mama bıraktı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için kenttin dört bir noktasına mama ...
Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek
YEREL HABERLER Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek
Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi
Motosiklet kazası, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet kazası, sürücü yaralandı
Dışarı çıkamayan öğrencinin yardımına belediye yetişti Ev ödevi çıktıları ile kırtasiye malzemelerini alamayan öğrencinin isteği anında yerinde geldi
YEREL HABERLER Dışarı çıkamayan öğrencinin yardımına belediye ...
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Dernek Başkanı İsmail Çelik, ”Engelsiz bir Bozüyük için hep birlikte çalışmalıyız”
YEREL HABERLER Dernek Başkanı İsmail Çelik, ”Engelsiz bir Bozüyük ...
Kış aylarında zarar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Kış aylarında zarar gören yollar onarılıyor
22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
YEREL HABERLER 22 bin 500 çilek fidesi toprakla buluştu
Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ...
Jandarmadan Sakarya-Bilecik karayolunda sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan Sakarya-Bilecik karayolunda sıkı denetim