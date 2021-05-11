Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında,"Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi olan Ramazanı Şerifin sonunda yeni bir bayrama daha İslâm âlemi olarak kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bu mübarek güne ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayram, hepimize ve bütün Müslümanlara kutlu ve mutlu olsun" dedi.

Erhun, mesajında, "Bayram; bir ay boyunca iyilik, ibadet ve tefekkürle kendini her yönüyle eğiten müminlere Ramazanı Şerif’in en güzel armağanıdır. Bayram; kardeşine tebessüm etmeyi sadaka bilen peygamber ahlakının müntesiplerine, yeryüzündeki olanca kötülüğe karşılık, kardeşlik ve muhabbeti bütün âleme yaymak için büyük bir umut ve azimle çalışan iyilik erlerine, âlemlerin rabbinden bir hediye ve rahmet vesilesidir. Ramazan Bayramı, Hz. Peygambere risalet vazifesinin verilişinin, Kur’anı Kerim’in nüzulünün yani İslâm’ın doğuşunun; Kurban Bayramı ise İslâm ümmetinin doğuşunun bayramı olması bakımından Müslümanlara tarih bilinci kazandıran kıymetli vakitlerdir. İslam kültüründe bayram günleri güzel duygu ve düşüncelerin coştuğu, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hürmetin ziyadeleştiği, herkesin birbirine hoşgörüyle muamelede bulunduğu, kardeşlik duyguları, dayanışma ve yardımlaşmanın pekiştiği, hüzünlerin azaldığı, sevinçlerin çoğaldığı, eş, dost ve akrabaların ziyaret edildiği, garip gurebanın kollandığı, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği müstesna zamanlarımızdandır. Ancak, Geçtiğimiz yıl bütün dünyayı adeta esaret altına alan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle hayatımızda önemli bir yere sahip olan bu tür gün ve geceleri coşkulu bir şekilde kutlayamayacağız. İçinden geçtiğimiz bu salgın sürecinde, zor da olsa sabrederek evlerde kalmanın, yakın temastan kaçınarak sosyal mesafeye azami dikkat etmenin ve dinimiz İslam’ın bir kuralı olan hijyene riayet etmenin önemini siz değerli kardeşlerimize bir defa daha hatırlatıyorum. Belki de her bayram hem sevindiğimiz hem de sevindirdiğimiz ziyaretlerimizi de gerçekleştiremeyeceğiz. Kalabalık ortamlarda bulunamayacağız. Bu bayramda yapamayacağımız bu davranışları inşallah gelecek bayramlarda bulaşıcı hastalıklardan kurtulmuş olarak sağlıklı bir şekilde yine bu güzelliklerimizi hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını canı gönülden tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize, alemi İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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