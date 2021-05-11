Jandarmadan kapsamlı denetim

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İçişleri Bakanlığınca uygulanamaya alınan tam kapanma ile birlikte jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe girişlerinde uygulama yapan jandarma ekipleri Pazaryeri 'ne gelmek isteyen vatandaşlardan kimlik, HES kodu ve seyahat izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamadan dolayı genelgeye istinaden muaf olan kişilerin eDevlet üzerinden görev belgeleri kontrol edilirken, jandarma ekipleri ilçenin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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