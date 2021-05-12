Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti

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Bilecik'te yoğun rüzgar sonrası bir apartmanın çatısındaki bacada tahribat meydana gelirken, itfaiye ekipleri olası bir yaralanmaya karşı önlem aldılar.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 2. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın çatısında bulunan soba bacası yoğun rüzgar sonrası tahrip oldu. Bacadan kopan parçaları yere düştüğünü gören mahalle sakinleri olası bir yaralanmaya karşı hemen durumu itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler araçların merdiveni yardımı ile çatıya ulaşarak, bacadan kopan parçaları topladılar.

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