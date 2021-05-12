BAL Haziran ayının ilk haftasında başlatılacak

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları yeni bir statü ve yeni bir gruplandırma ile Haziran ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi.
Tosun, yaptığı açıklamada, "Öncelikle BAL’a katılma hakkı olan 266 kulübe lige katılıp katılmayacakları yazılı olarak sorulacak, bu sezon katılmayacağını belirten kulüplerin BAL’a katılım hakkı saklı tutulup 20212022 sezonuna katılabileceklerdir. Bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak BAL’a katılacağını belirten kulüpler yeni bir gruplandırma ve yeni bir statü ile BAL’a katılabileceklerdir" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.