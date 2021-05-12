Bilecik'te camiler bayram namazına hazır

Bilecik'te Bayram Namazı öncesinde tüm camilerin genel temizlikleri yapılarak, dezenfekte işlemleri tamamlandı.

Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki camilerde hummalı bir çalışma yürüten Bilecik Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serperek halıları elektrikli süpürgelerle temizledi. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizledi. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapıldı. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkıldı. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuldu.

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