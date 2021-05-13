Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için yüzlerce noktaya mama ve su bırakıldı.

Özellikle pandemi nedeniyle can dostları sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, bayram öncesinde kentin birçok noktasına mama ve su bıraktı. Ekipler, vatandaşlara da sokaklarının uygun alanlarına mama ve su kapları bırakmaları talebinde bulundu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca, vatandaşların sağlığı için birçok alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

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