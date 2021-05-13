Genç Kızılay’dan şehitlik ziyareti

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Ramazan ayı boyunca birçok faaliyet yürüten Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

17 günlük tam kapanma sürecinde, vatandaşların kaybettikleri yakınlarını ziyaret edememeleri nedeniyle Türk Kızılay Bilecik Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri harekete geçerek Bilecik, Söğüt ve Bozüyük ilçe mezarlıklarına ziyaretler gerçekleştirdi. Bilecik’te başta şehitlik olmak üzere mezarlıkları ziyaret eden Kızılay gönülleri, duaların ardından ziyaretleri sonlandırdı.

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