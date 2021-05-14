Kaymakam Ünal’dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan Şehit ve gazi ailelerini ziyareti sırasında, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Kaymakam Ünal, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bu gün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yüksel Ünal Koordinesine ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve personeli, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve personeli tarafından ayrı ayrı ziyaret edildi.

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