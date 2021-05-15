Bilecik, Ramazan Bayramında tam kapanmaya hassasiyetle uyuyor Bilecik Valisi Bilal Şentürk: “Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz” “Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum”

Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma güçlerini ziyaret etti.

Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ile birlikte ilk olarak Ertuğrulgazi Polis Merkezinde daha sonra Akasyaaltı mevkii ile Bozüyük ve Osmaneli noktalarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceleyerek, alınan tedbirlere hassasiyetle uyan Bileciklilere teşekkür etti. Ekiplerin bayramlarını kutlayan Vali Şentürk, Bilecik genelinde İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda tam kapanma sürecinde korona virüs salgınıyla mücadelede tüm önlemlerin titiz bir şekilde uygulandığını belirtti.

Korona virüs salgınından dolayı Ramazan Bayramında ülke genelinde tam kapanma uygulandığını hatırlatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''Sosyal mesafe kuralına uyarak telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlandık. Bilecik'te tam kapanma noktasında hem kamu görevlileri hem de vatandaşlarımız pandeminin yayılmaması için mücadele veriyor. İlimizi en iyi kategoriye çekmek istiyoruz. Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz. Mücadeleyi ortak verirsek başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. Tedbirlere uyarsak inşallah Kurban Bayramını daha farklı şekilde kutlarız. Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha Ramazan bayramlarını kutluyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.''

Vali Şentürk, tam kapanma uygulamasında merkez ve ilçeler dahil olmak üzere günlük emniyet ve jandarma bölgesinde personel ile İl Salgın Denetim Merkezinin (İSDEM) görev yaptığını bildirdi. Ziyaretlerinde Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti.

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