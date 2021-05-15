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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Bayramında anlamlı ziyaretler

İHA

Ramazan Bayramında anlamlı ziyaretler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Çocuk Evlerinde Koruma ve Bakım altındaki çocukların ve Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yaşlıların Ramazan Bayramlarını kutladı.
Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte Çocuk Evlerini ziyaretinde çocukların bayramlarını kutlayarak, bayramların büyüklerle küçüklerin bir araya geldiği günler olduğunu ancak korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaştıklarını belirtti.
“Yüreğimizdeki merhamet duygusunu hiç yok etmeyelim”
Korona virüs salgını nedeniyle iki yıldır buruk bayram yaşadıklarını, temennilerinin sağlık ve sıhhat içinde nice bayramlara ulaşabilmek olduğunu ifade eden Vali Şentürk, ''Büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi sevelim. Yüreğimizdeki merhamet duygusunu hiç yok etmeyelim. Her şeyin çaresi sevgi ve saygıdır. Bu duyguyu kendi bünyemizde güçlendirelim'' dedi.
“Mesafelerimiz olsa da gönüllerimiz bir”
Daha sonra Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Şentürk, ''Bayramda büyükleri ziyaret edemesek de onları arayarak bayram sevincini yaşatmalıyız. Mesafelerimiz olsa da gönüllerimiz bir. İnşallah en kısa sürede korona virüs salgınından kurtuluruz ve Kurban Bayramını daha rahat geçiririz'' diye konuştu.
Şehit ailelerine ziyaret
Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ve beraberindekilerle şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.1991 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Necdet Ayhan'ın Bahçelievler Mahallesinde yaşayan eşi Gülcan Ayhan ve oğlu İsmail Ayhan ile askerlik görevini yapmakta iken 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük depreminde hayatını kaybeden Ramazan Çiftçi'nin merkeze bağlı Gökpınar köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, ailelerle bir süre sohbet etti.
“Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum”
Her zaman şehit ailelerinin yanında ve destekçisi olduklarını dile getiren Vali Şentürk, ''Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için emanettir. Ramazan Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyorum. Şehit ve gazi ailelerini her ziyaretimde, o ailelerin dimdik, güçlü bir şekilde ayakta durduklarını gördükçe bu vatan üzerinde hain emelleri olanların hiç bir zaman başarılı olamayacağına yürekten inanıyorum. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum'' ifadelerinde bulundu.

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