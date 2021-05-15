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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şentürk, Sakarya- Bilecik karayolundaki uygulama noktalarına ziyaret

İHA

Vali Şentürk, Sakarya- Bilecik karayolundaki uygulama noktalarına ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tam kapanma tedbirleri nedeniyle uygulama noktalarında görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.
Vali Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun birlikte Sakarya Bilecik Karayolu içmeler mevkiinde bulunan uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi. Ekiplerin bayramlarını kutlayan Şentürk, Bilecik genelinde İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda tam kapanma sürecinde korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelede tüm önlemlerin titiz bir şekilde uygulandığını belirtti. Korona virüs salgınından dolayı Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde tam kapanma uygulandığını hatırlatan Şentürk, şunları kaydetti:
"Sosyal mesafe kuralına uyarak telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlandık. Bilecik'te tam kapanma noktasında hem kamu görevlileri hem de vatandaşlarımız pandeminin yayılmaması için mücadele veriyor. İlimizi en iyi kategoriye çekmek istiyoruz. Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz. Mücadeleyi ortak verirsek başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. Tedbirlere uyarsak inşallah Kurban Bayramını daha farklı şekilde kutlarız. Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha Ramazan bayramlarını kutluyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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