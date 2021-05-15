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20202021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı. Beşiktaşlılar şampiyonluğu buruk kutladı.

Süper Lig’in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’yi 21 mağlup ederek 20202021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş taraftarları büyükşehirlerde sokaklara dökülürken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı. Polis farklı 16 noktada uygulama yaparken, tüm araçlar sorgulandı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Bilecik’te taraftarlar şampiyonluğu evlerinde kutladı.

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