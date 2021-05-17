Yıkılan Balçıkhisar köyü camisi hayırseverlerden yardım bekliyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde bulunan ve tavanında, duvarlarında oluşan çökmelerden dolayı kullanıma uygun olmadığı yönünde çıkan raporun ardından yıkılan cami, tamamlanması amacıyla hayırseverlerden destek bekliyor.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki 100 nüfuslu Balçıkhisar köyünde bulunan cami riskli bulunduğu için yıkılırken, yeniden yapıla bilmesi için kurulan derneğe yardım yapılması bekleniyor. Vatandaşların yağmurlu havalarda köy kahvesinde, iyi havalarda ise yıkılan cami yanındaki boş arazide hazırlanan mescitte namaz ibadetlerini yerine getirdiğini açıklayan Köy Muhtarı Kazım Tetik, yeni cami inşaatının tamamlanması için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. 750 bin TL maliyeti bulunan 121 metrekarelik tek katlı köy camiinde yaklaşık 130 kişinin ibadet edebileceğini belirten Muhtar Tetik, maddi yardımlarla birlikte köy camiinin inşaatını en kısa zamanda başlamak istediklerini ifade etti. Köy camisinin yapımına başlamak amacıyla kurulan Balçıkhisar Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin bütçesinde de para toplanır toplanmaz inşaata başlayacaklarını dile getiren Tetik; “Gelecek olan yardımlarla yapımına devam edeceğiz. Yardımlar gelmeye devam ederse kısa bir zamanda cami inşaatımızı bitirmek istiyoruz. Caminin içerisindeki ahşap doğramalarından sıvasına, çerçevesine, halısına kadar ihtiyaçlarımız var. Halkımız da bir an önce camiye kavuşmak istiyor. Bu nedenle yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Hayırseverlerin camimize sahip çıkmasını diliyoruz” dedi.

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