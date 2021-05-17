İl Başkanı Yıldırım, Bakan Dönmez'le görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere protokol üyeleriyle video konferans sistemiyle görüştü.

İl Başkanı Yıldırım, aslen Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, önceki dönem Bilecik Milletvekili şuan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr.Fahrettin Poyraz ile video konferans sistemiyle görüştü. Görüşmeye Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Berk Mersinli 'de katıldı. Yapılan görüşme sonrası kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlk olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı. Rabbim yüz yüze kucaklaşarak kutlayabileceğimiz bayramlarda buluşmayı nasip etsin inşallah. İlimiz hakkında bilgiler aktardığımız video konferans görüşmemizde, Bilecik için hep birlikte çalışarak, güzel projelere imza atacağız. Başta Dönmez olmak üzere herkesin Bilecikli hemşerilerine selamları var" dedi.

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