'30 Günde 30 Hatim' programın finali gerçekleştirildi

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Ramazan ayı boyunca düzenledikleri '30 Günde 30 Hatim' finali gerçekleştirildi.

Finale, telekonferans sistemiyle Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, İl Müftüsü Ali Erhun, İl Milli Eğitim Müdürü M. Sami Akyol, çeşitli mülkü idare amirleri ve Bilecik’teki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, veli ve öğrenciler katıldı.

Programa katılan Vali Şentürk, bu güzel etkinlik sebebiyle Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi idaresi ve öğretmenleri ile öğrencilerine teşekkür etti. İlim ile irfanın bir araya getirilmesinde İmam Hatiplerin önemine dikkat çeken Şentürk, böyle bir nesil yetiştirmede öğretmenlerin üzerlerine büyük vazifeler düştüğünü dile getirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü M. Sami Akyol, Ramazan Ayı'nın bu güzel etkinlikle nihayete erdirilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek katkı sağlayan herkese tebriklerini iletti.

"Müslüman Türk Milletine geçmişte olduğu gibi bugün de büyük görevler düşüyor"

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ise, İmam Hatip Liselerinin toplumda yüklenmesi gereken manevi sorumluluğa dikkat çekti. Ayrıca Ramazan Ayında kazanılan güzel hasletlerin Ramazan sonrasında da devam etmesinin önemi aktaran Erhun, "Son günlerde Kudüs’teki Müslümanlara ve Mescidi Aksa’ya yapılan saldırıların Müslümanlar açısından büyük bir öneme sahip olan Kudüs’ün bizlere Hz. Ömer’den, Selahaddin Eyyübi’den emanet olarak kaldı. Kudüs’ün kurtuluşunun nitelikli bir Müslüman cemiyet ile ancak mümkün olacağını ve bu bağlamda Müslüman Türk Milletine geçmişte olduğu gibi bugün de büyük görevler düşüyor" dedi.

Program, öğrencilerin ney dinletisi, ardından yine öğrencilerin okuduğu kaside ve ilahilerle birlikte Mehmet Akif İnan’ın 'Mescidi Aksa' şiiri izleyenlerle buluşturuldu. İl Müftüsü Ali Erhun'un hatim duasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen yayın sona erdi.

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