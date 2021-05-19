Bilecik haftalık vaka sayısında ilk 5'e girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 814 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaşırken, Bilecik 100 bin kişide en çok vaka görülen 5'inci il oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 814 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid19 vaka sayılarına yer verdi. Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik, 100 bin kişide en çok Covid19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum 192.28, İstanbul 184.78, Ağrı 182.84, Rize 167.27 Bilecik 156.37 oldu.

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