Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel kendisini ziyarete gelen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz'e gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, Aydeniz'e deprem çantası hediye etti.

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