Kaymakam Ünal’dan engelli vatandaşa ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrasında, yatalak duruma düşen engelli vatandaş Barış Balım’ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Ünal, Camiikebir mahallesinde yaşayan Barış Balım ile uzun bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi, isteklerini sordu. Barış Balım, Kaymakam Yüksel Ünal’ dan uzun zamandır yattığını dışarıda güneşe hasret kaldığını, dışarıya az da olsa çıkıp hava almak istediğini yaşamını kolaylaştıracak yatak ve engelli aracı istedi. Kaymakam Ünal “ilçedeki ziyaretlerimiz kapsamında genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası uzun bir süredir yatağa bağlı kalarak yaşamını sürdürmeye çalışan engelli vatandaşımız Barış Balım'ı ziyaret ettik. Barış kardeşimizin sorunlarını ve isteklerini dinledik, inşallah Barış kardeşimizin istek ve dileklerini en kısa sürede yerine getirip teslim edeceğiz" dedi.

Kaymakam Ünal, engelli insanların sorunlarını hatırlamanın, empati yapıp duyarlılığı ve hassasiyeti arttırmanın oldukça mühim olduğunu söyledi. Ünal, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını düstur edinmiş bir devlet olarak, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına devletin engelli vatandaşların her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Ünal’a, ziyareti sırasında Osmaneli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özden Karip ve Başkan Yardımcısı İbrahim Daş da eşlik etti.

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