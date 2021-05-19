Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

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Bilecik'te yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, aldığı bir motosiklet eğitimi sırasında gaza fazla basınca araçla birlikte devrildi. Dirseğinde kırık oluşan Namal, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Namal'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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