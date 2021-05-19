Osmaneli'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

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Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi sebebiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan Beşevler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verdi. Üç oturum halinde verilen eğitimde; trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul servislerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi kuralları anlatıldı.

Pandemi sürecinde öğrencilerin trafik eğitiminden geri kalmamalarını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

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