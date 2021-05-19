AK Parti'den İl Müdürü Akyol'a ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u makamında ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Müdürü Akyol'u makamında ziyaret ederek, karşılıklı istişarede bulundular. Korona virüs (Covit19) salgını tedbirleri kapsamında okullarına gidemeyen öğrencilere ve uzaktan eğitim veren öğretmenlerine başarılar dileyen Yıldırım, Bilecik'te eğitim sevisinin iyi bir noktada olduğu ve bu gayretlerinden dolayı başta il müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.

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