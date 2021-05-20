Bilecik'te Müzeler Haftası kutlanıyor

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Müze Müdürü Harun Küçükaydın, Müzeler Haftası dolayısıyla Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

1824 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Müze Müdürü Harun Küçükaydın ile beraberindekileri makamında kabul etti. Müzelerin önemine değinen Vali Şentürk, tarih ve kültür şehri Bilecik'in zenginliklerinin ve değerlerinin yaşatılacağını söyledi.

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