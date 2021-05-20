Son üç yılda katıldığı yarışmaların tamamını kazandı Hazım Ay, bölge finallerinde Bilecik’i temsil edecek

Bilecik'te Hazım Ay adındaki 11'inci sınıf öğrencisi, son üç yılda katıldığı yarışmaların tamamını kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Bilecik'te, İmam Hatip Liselerinin çevrimiçi katılımıyla düzenlenen ‘Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' tamamlandı. Yarışmanın birincisi Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hazım Ay oldu. Ay, son üç yılda katıldığı yarışmaların tamamını kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada, Osmaneli İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Zengin ikinci, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu Eğitim İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Emre Baş ise üçüncü oldu. Bu sonuçla Bozüyük İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hazım Ay, bölge finallerinde Bilecik’i temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Halis Çelik, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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