Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri kodlayarak üretiyor

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri bir eTwinning projesi olan “Imagıne and code to produce“ ile kodlayarak üretiyor.

Ortaokul öğrencileri, "Üretmek için hayal edin ve kodlayın' sloganıyla yola çıkarak, eTwinning projesinin yürütücülüğünü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu'la birlikte kodlayarak üretiyor. “Imagıne and code to produce“ projesi hakkında bilgi veren Aksu, "Öğrenciler problem çözmeyi, üretmeyi, kodlama mantığını çözmeyi, 'WEB 2.0' araçlarının kullanımını öğreniyor. Kodlama ve robotik konusundaki özgüvenleri artan öğrenciler araştırmayı ve doğru bilgiye erişip kullanmayı öğreniyorlar. Prohe kapsamında Türkiye’nin beş bölgesi, Arnavutluk ve Hırvatistan’daki 97 öğrenci hayallerini kullanarak kodlayarak üretiyorlar. Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği için EBA portalında öğrencileri bilgilendirerek geçmiş yıllara ait örnek sorulara yönelik çalışmalar yapıp proje ekibindeki öğrencilerle etkinliğe katılım sağlandı. 19 Aralık 2020 tarihinde yurt içi ve yurt dışı tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Öğrenciler hem kendilerini tanıtma hem de proje arkadaşlarını tanıma fırsatı buldular. Ortak olarak oluşturulan 'Scratch' sınıfına kaydolarak 2021 takvimini işbirliği ile çevrimiçi toplantıda oluşturdular. 'Dream Machine Idea' platformuna projemiz öğrencileri ile dahil olarak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi. Dünya genelinde katılımcı öğrencilerin kendi tasarladıkları makineleri bir harita üzerine eklediği sisteme öğrenciler hayallerindeki makineleri eklemelerini sağlandı. Onaylanan çizimler haritaya eklendi ve Bozüyüklü öğrenciler sertifikalarını aldılar. Tüm bu etkinlikler çerçevesinde öğrencilerimiz hem zamanı verimli kullandı hem de kodlama konusunda erken yaşta bilgi sahibi oldu“ dedi.

