Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmaneli ilçesinde meydana geldi. B.B.P nin kullandığı 26US580 plakalı hafif ticari araç, Bilecik istikametine seyir halinde iken Selimiye köy kavşağı yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ş.G.K yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından 2 yaralı Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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