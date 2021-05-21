Bilecik için dolu ve sel uyarısı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya illeri için sağanak yağış, ardından dolu ve sel için uyarıda bulunuldu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların buğun öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (2150 kilogram/metrekare) yer yer çok kuvvetli (4075 kilometre/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa sureli fırtına seklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.