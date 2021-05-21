(ÖZEL) Mesken tuttuğu camide minik yavrularını emziriyor Bilecik'te bir camiyi mesken tutan kedi ve yavruları ilgi odağı

Bilecik'te bir camiyi mesken tutan anne kedi, yavrularını güvenli olduğu için camide emziriyor.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin bulundu yerleşkesi içindeki 1392 yapılan tarihi Orhan Gazi Camii bir dişi kedi mesken tuttu. Cami cemaatinin maskotu olan kedi 3 adet yavru doğurdu. Yavrularını en güvenli yer olan caminin kadınlar bölümlerinde emziren anne herkesin ilgi odağı oldu. Camiye namaz kılmaya gelen kadınlar hem ibadetleri yaparken, hem de kedilerin resmini çekiyor.

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