Şeyh Edebali Türbesi bölgesinde tam kapanma sonrası ilk Cuma namazı yoğunluğu

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Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesinde 17 günlük tam kapanma sonrası bugün Cuma yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar namaz kılacak, araçlarını park edecek yer bulamakta sıkıntı yaşadı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucu olan Şeyh Edebali Türbesi’ni günde binlerce kişi ziyaret ederken, tarihi bölge pandemi ve kısıtlamalar ardından sessizliğe bürünmüştü. 17 günlük tam kapanmada türbe ve yerleşkesinde çevre düzenlenmesi ve tadilat işleri yapılırken, Şeyh Edebali Türbesi adeta sessizliğe bürünmüştü. 17 günlük tam kapanma sonrası kılınan ilk cuma günü Türkiye'nin çeşitli illerinde yüzlerce kişi Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Yerleşke içindeki Orhan Gazi Camii içinde Cuma namazı kılmak isteyenler yer bulamayınca namazlarını bahçede kıldılar. Namaz sonrası Şeyh Edebali Türbesi aylar sonra yoğunluk yaşanırken, şehir dışından gelenler türbede dua edip Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.

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