Servis aracı bir anda alev aldı Bilecik’te 6 kişi ölümden döndü

Bilecik’te seyir halindeyken aniden motor kısmından alevler yükselen minibüs yanarak kullanılmaz hale gelirken, araç içinde bulunan 6 kişi adeta ölümden döndü.
Yangın, SöğütBozüyük karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Fikri Erdemir (60) yönetimindeki 11 DB 188 plakalı servis minibüsü, Kepen Köyü mevkiine geldiği esnada motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü minibüsü hemen yol kenarına çekerken, araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi ile birlikte dışarı çıktı. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.