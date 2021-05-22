Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, kullanılmaz hale geldi.

Söğüt ilçesinde Fikri E.´nin kullandığı 11 DB 188 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Fikri E. aracı yol kenarına çekip, içindeki 4 yolcusunu indirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-05-22 14:39:07



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