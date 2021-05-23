Ücretsiz aşı kampanyası yoğun ilgi gördü

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sahipli kedi ve köpekler ücretsiz olarak aşılandı.

Hayvan pazarında gerçekleştirilen aşı kampanyası yoğun ilgi görürken, ücretsiz olarak yapılan aşılamalar için vatandaşlar yetkililere teşekkür ettiler. Kısa sürede yüzlerce aşı yapan Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, hayvansevenlerin ücretsiz aşı kampanyasından yararlanmalarını istediler.

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