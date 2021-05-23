Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bilecik'te ziyarete açılacak

Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Bilecik'te ziyarete açılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeyle hayata geçirilen ve Türkiye turuna geçen yıl temmuz ayında başlayan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" 2426 Mayıs tarihlerinde Bilecik'te ziyarete açılacak. Türkiye turuna çıkan mobil müze, aradan 106 yıl geçmesine rağmen Çanakkale Savaşı'ndaki Milli Mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatmaya devam ediyor. Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılacak müze, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri alınarak 10.0018.00 saatlerinde gezilebilecek.

İlk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne kadar kara ve deniz savaşlarının materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerle anlatıldığı mobil müze, daha önce geçen ocak ayında Bilecik'te ziyaretçilerini ağırlamıştı.

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