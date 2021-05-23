Esnafa destek 25 Mayıs’ta başlıyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnafa hükümet tarafından sağlanacak destek için başvuruların 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca eDevlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

İl Başkan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli esnaf arkadaşlarım hibe konusunda esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca eDevlet üzerinden yapılabilecekler. Tek seferde iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Gelir vergisi mükellefler yaralanacak olup, yalnız şirketler yararlanmıyor. NACE kodu uygun olan mükellefler eDevlet şifreleri ile sorgulayabilir” ifadelerine yer verdi.

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